Население Украины стремительно сокращается: печальная статистика

К 2050 году население Украины может сократиться до 35 млн. Фото: rbc

До 2050 года население Украины может уменьшиться до 35 миллионов.

Украина находится среди стран-лидеров по темпам сокращения населения. Об этом говорится в аналитической справке ООН "Демографические процессы".

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов до 2050 года", - говорится в документе.

Такая демографическая ситуация обусловлена ​​низким коэффициентом рождаемости, высоким уровнем смертности и постоянным ростом уровня внешней миграции. Также недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.

В ООН добавили, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить.

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Также по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда общая численность населения составила 48 миллионов 457 тысяч человек. По данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года составила 41 319,8 тыс. человек.

Число умерших в Украине в сентябре 2021 составило 48,425 тыс., что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года. Всего с начала 2021 года в Украине умерло 487,855 тыс. человек, что на 14,3% больше, чем в 2020 году.