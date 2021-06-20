Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 675
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1341
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2187
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2898
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 936
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 882
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1440
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
10
8
5
18
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 675
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 693
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 810
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1440
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 783
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
7 Просмотров: 333
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
понедельник, 21 июня 2021 06:30

Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг

  Комментировать
Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг
Сьогодні в народі святкують Духів день. Фото: pixabay.com

Сегодня в народные отмечают Духов день. По церковному календарю чтят Святого Духа. Также 21 июня вспоминают великомученика Феодора, которого считают покровителем православных воинов.

В этот день стоит сходить в церковь. Нельзя ругаться и грешить. Не стоит посещать кладбище, ведь в этот праздник нет места унынию. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. Нельзя сегодня жаловаться и давать что-то ценное в долг. Могут не вернуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня отмечают большой церковный праздник

Народные приметы 21 июня

Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.

Грачи хрипло каркают - скоро будет дождь.

Сильная роса - к ясному дню.

Утром гром - не к добру.

Звонкий гром - на ливень, глухой - на тихий дождь.

К полудню роса не высохла, то в этот день дождя не будет.

Сегодня, 21 июня, по церковным православным календарем День Яногола отмечают Василий, Константин и Павел. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении этих имен и выбрать поздравление для именинников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 17029
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 4 Просмотров: 6723
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6336
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5292
Приметы 20 июня: что категорически нельзя делать на Троицу
Приметы 20 июня: что категорически нельзя делать на Троицу Просмотров: 3933
Общество
Гороскоп на 21 июня: что нужно успеть сделать в день летнего солнцестояния
Гороскоп на 21 июня: что нужно успеть сделать в день летнего солнцестояния
 Просмотров: 54
Боль в горле и солнечные ожоги - астролог предостерегла от неприятностей
Боль в горле и солнечные ожоги - астролог предостерегла от неприятностей
 Просмотров: 90
Сегодня отмечают большой церковный праздник
Сегодня отмечают большой церковный праздник Просмотров: 567
День Ангела 21 июня - кто сегодня именинник и как поздравить
День Ангела 21 июня - кто сегодня именинник и как поздравить Просмотров: 171
Царев своеобразно прокомментировал потоп в Ялте
Царев своеобразно прокомментировал потоп в Ялте Просмотров: 954
Больше всего комментируют
78
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
5
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
2
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
Голосов: 56511
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть