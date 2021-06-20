Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг

Сегодня в народные отмечают Духов день. По церковному календарю чтят Святого Духа. Также 21 июня вспоминают великомученика Феодора, которого считают покровителем православных воинов.
В этот день стоит сходить в церковь. Нельзя ругаться и грешить. Не стоит посещать кладбище, ведь в этот праздник нет места унынию. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. Нельзя сегодня жаловаться и давать что-то ценное в долг. Могут не вернуть.
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Народные приметы 21 июня
Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.
Грачи хрипло каркают - скоро будет дождь.
Сильная роса - к ясному дню.
Утром гром - не к добру.
Звонкий гром - на ливень, глухой - на тихий дождь.
К полудню роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
Сегодня, 21 июня, по церковным православным календарем День Яногола отмечают Василий, Константин и Павел. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении этих имен и выбрать поздравление для именинников.
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