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пятница, 12 ноября 2021 06:33

Народные приметы: зима будет суровой, если листья на деревьях опало не полностью

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Народные приметы: зима будет суровой, если листья на деревьях опало не полностью
Этот день называли Синичиным праздником, потому что с юга прилетали все зимние птицы. Фото: pixabay.com

12 ноября в народе отмечают Синичий праздник или день рыбаков и охотников. Сегодня мастерили кормушки, подкармливали синички и верили, что если они залетят во двор, то в доме будет счастье.

Gazeta.ua предлагает узнать традиции этого дня.

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Охотники, которые собирались на охоту в этот день за зайцами, устраивали пир. Требовалось непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота в течение всего года могла быть неудачной. Рыбаки отправлялись на охоту.

Этот день называли Синичиным праздником, так как с юга прилетали все зимние птицы, в том числе синицы, снегуры, омелюхи. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки.

Народные приметы

Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые - теплая осень.

Ранний снег на ранней весне.

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

Что нельзя делать

Не стоит в этот день нарушать обещание.

Не следует самому гулять в лесу.

Нельзя вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья.

12 ноября православные христиане чествуют священномученика Зиновия Эгейского и его сестру Зиновию. Святые раздали свое имущество, унаследованное, бедным. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления разных болезней.

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