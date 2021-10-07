Народные приметы: сегодня определяют когда и какой придет зима

В народе день 8 октября прозвали Курятник или Капустки. Святого Сергия Радонежского, которого почитают сегодня в церкви, считали охранником курок.
Крестьянские торжества обязательно готовили блюда на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.
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8 октября выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первую лепешку надо было закопать еще теплую на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет к урожаю. В этот день начинается консервация и засолка капусты. Вся семья участвует в этом процессе.
В этот день судили об установлении зимы. Если грядущей ночи выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера - это предвещало холодную зиму, если с юга - теплую, если с запада - снежной.
Что запрещено делать 8 октября
Нежелательно пропускать службу в храме.
Запрещено заниматься гаданием, магией и оккультизмом.
Суеверные люди в этот день опасаются поднимать с земли деньги и ценные вещи. Говорят, такие находки приносят проблемы и несчастья.
8 октября православная церковь чтит память подвижника Сергия Радонежского. Будущий святой родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. Он получил при рождении имя Варфоломей.
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