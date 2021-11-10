Народные приметы: погода будет хорошая, если сегодня воркуют голуби

11 ноября считался днем овцеводов и пастухов. Фото: pixabay.com

11 ноября в народе отмечают праздник Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара.

В православной церкви сегодня чтят память двух святых – Авраамия Ростовского и Анастасии Римской.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с праздником.

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В народе верят, что святая Анастасия помогает в работе с шерстяной пряжей. Настасья, как ее прозвали наши предки, заботится о баранах, овец, овцеводах и о тех, кто из овечьей шерсти прядет нити, валяет валенки, шьет теплую одежду, производит сукно и т.д.

11 ноября в южных регионах заканчивали стричь овец. Еще в этот день отправлялись в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овцеводов - святой Анастасии. Пастухов в этот день угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни. Если 11 ноября считался днем ​​овцеводов и пастухов, то 12 ноября поздравляли рыбаков и охотников.

Народные приметы 11 ноября

Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять лоскуток шерсти и уложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Если волки рыскают по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.

Если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если ожерелье повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

Если идёт снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Низко двигаются тучи по небу – к похолоданию.

Если ночью иней, то днем ​​снега не будет.

Голуби воркуют – значит, погода будет хорошая.

11 ноября в церкви чествуют христианскую преподобномученицу Анастасию Римскую. Ее медленно пытали за веру в Иисуса Христа.