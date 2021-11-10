Народные приметы: погода будет хорошая, если сегодня воркуют голуби

 
Ексклюзивы
1/5
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 846
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1503
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 1593
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4194
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 10287
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3573
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5634
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2880
Фото
Все фото
7
2
15
3
10
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Украинцев обязали делать страховку на собак – правительство утвердило перечень пород
Украинцев обязали делать страховку на собак – правительство утвердило перечень пород
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
&quot;Охотники за наркотиками&quot;: украинцы ринулись в чат-бот сообщать о закладчиках
"Охотники за наркотиками": украинцы ринулись в чат-бот сообщать о закладчиках
В Украине разбили полевой госпиталь для лечения Сovid-больных - фото
В Украине разбили полевой госпиталь для лечения Сovid-больных - фото
Видео
Все видео
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 684
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1719
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9297
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1044
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 828
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
четверг, 11 ноября 2021 06:31

Народные приметы: погода будет хорошая, если сегодня воркуют голуби

  Комментировать
Народные приметы: погода будет хорошая, если сегодня воркуют голуби
11 ноября считался днем овцеводов и пастухов. Фото: pixabay.com

11 ноября в народе отмечают праздник Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара.

В православной церкви сегодня чтят память двух святых – Авраамия Ростовского и Анастасии Римской.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с праздником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 11 ноября: сегодня именины празднуют владельцы 15 имен

В народе верят, что святая Анастасия помогает в работе с шерстяной пряжей. Настасья, как ее прозвали наши предки, заботится о баранах, овец, овцеводах и о тех, кто из овечьей шерсти прядет нити, валяет валенки, шьет теплую одежду, производит сукно и т.д.

11 ноября в южных регионах заканчивали стричь овец. Еще в этот день отправлялись в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овцеводов - святой Анастасии. Пастухов в этот день угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни. Если 11 ноября считался днем ​​овцеводов и пастухов, то 12 ноября поздравляли рыбаков и охотников.

Народные приметы 11 ноября

Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять лоскуток шерсти и уложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Если волки рыскают по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.

Если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если ожерелье повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

Если идёт снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Низко двигаются тучи по небу – к похолоданию.

Если ночью иней, то днем ​​снега не будет.

Голуби воркуют – значит, погода будет хорошая.

11 ноября в церкви чествуют христианскую преподобномученицу Анастасию Римскую. Ее медленно пытали за веру в Иисуса Христа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы: погода будет хорошая, если сегодня воркуют голуби». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 17685
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 11610
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 10287
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач &quot;Изоляции&quot;
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач "Изоляции" 1 Просмотров: 9387
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 7047
Общество
Гороскоп на 11 ноября: как вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 11 ноября: как вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 333
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз Просмотров: 261
Сегодня в церкви чтят мученицу, казненную за веру во Христа
Сегодня в церкви чтят мученицу, казненную за веру во Христа Просмотров: 198
ВОЗ прогнозирует в следующем году нехватку 2 млрд шприцев для прививок
ВОЗ прогнозирует в следующем году нехватку 2 млрд шприцев для прививок Просмотров: 36
День ангела 11 ноября: сегодня именины празднуют владельцы 15 имен
День ангела 11 ноября: сегодня именины празднуют владельцы 15 имен Просмотров: 207
Больше всего комментируют
16
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
4
Ярош обратился к добровольцам
1
Зеленского посадили за руль поезда
Голосов: 57461
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть