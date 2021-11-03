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четверг, 04 ноября 2021 06:31

Народные приметы 4 ноября: зима будет холодной, если урожай был богат

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Народные приметы 4 ноября: зима будет холодной, если урожай был богат
Если на Казанскую осень ясный день, то в скором времени наступит холод, а если туман – тепло. Фото: pixabay.com

4 ноября кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери – одной из самых почитаемых в православной церкви. В народе отмечают праздник Казанская осенняя.

Этот день считается переломным. Именно после него в свои владения вступает зима.

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Казанская осенняя – время расчетов за выполненные строительные работы. Этот день был последним, когда владельцы могли рассчитаться со всеми рабочими. Мужчины возвращались домой с деньгами, где их ждали жены и накрытые столы, ломившиеся от блюд.

Традиционно в этот день проветривали подвал, поджигали можжевельник и окуривали им помещение, для сохранения запасов: чтобы они не гнили и не кончались.

К празднику Казанской иконы приурочили свадьбу. "Кто на Казанской женится, тот счастлив будет", – верили люди.

Если же девушку замуж никто не звал, она совершала специальный обряд. На Казанске она вставала рано утром и отправлялась в березовую рощу, чтобы найти письмо, покрытое инием. Такое письмо нужно было взглянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для невест.

Приметы 4 ноября

Что Казанская покажет, то и зима скажет;

Если урожай был богатый, то зима будет очень холодной;

Если на Казанскую осень ясный день, то в скором времени наступит холод, а если туман – тепло;

Если этот день прошел без дождя, то год будет трудным;

На Казанске не стоит начинать поездку или путешествие, а то возвращение домой может оказаться очень долгим.

4 ноября церковь чествует святого равноапостольного епископа Иерапольского Аверкия. Чудотворец прославился во II веке во Фригии.

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