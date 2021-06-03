Народные приметы 4 июня. Страшный змей может уничтожить урожай

4 июня православная церковь вспоминает святого Василиска. Святой в 308 году пострадал за веру во Христа.
Предки назвали этот праздник Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день.
Сегодня запрещено работать на огороде, ведь земля порастет сорняками и васильками. В этот день можно заниматься домашними делами, убирать, мыть посуду, стирать.
Когда 4 июня украшали лентами молодую березу и дом, собирались вместе и рассказывали истории, шутки.
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Василиска считали мифическим существом - змеей с клыками и головой петуха. Веровали, что от его взгляда вянет урожай. Хозяtdf собирали все яйца и варили их круто, чтобы этого не произошло.
Народные приметы:
- На траве много росы - год будет урожайным.
- Ночью поет соловей - погода будет теплой.
- Туманы на Василиска - к грибному лета.
- Сильный ливень - будет хороший урожай огурцов.
Василиск отказался нести жертву языческим богам. Из-за этого ему отрезали голову. Существует легенда о том, что в этот день может родиться царь Василиск.
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