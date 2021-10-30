Народные приметы 31 октября: погода потеплеет, если сегодня дует ветер

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31 октября православная церковь чтит Луку - евангелиста, спутник святого апостола Павла в его путешествиях, автора третьего Евангелия и деяний святых апостолов.

Кроме осеннего, есть и весенний Лука, отмечаемый 5 мая. По этому случаю шутили: "К весеннему Луку ни хлеба, ни муки, а пришел осенний Лука - появились хлеб и мука". Начиная с этого дня, начинали перевозить сено с дальних расстояний.

День Луки считается крайне удачным для творчества, рукоделия, любого хобби. В эту дату очень хорошо идёт любая работа, к которой у человека лежит душа. Также Луков день удачен для охоты и готовки.

По примете, 31 октября нужно съесть четвертинку сырой луковицы - тогда Святой Лука выведет из организма все плохое.

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Что нельзя делать 31 октября

Нельзя есть острые блюда.

Нельзя перечислять монеты.

Приметы погоды 31 октября

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Ветер дует – до потепления.

Кот часто пол царапает – к сильным ветрам.

31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки - автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов. Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, пытавшимся описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.