Народные приметы 31 июля. Сегодня узнаем, когда начнутся морозы

Вечером рабочие должны отдыхать. Фото: pinterest.com

31 июля православная церковь вспоминает святого Имелиана. Его казнили на огне за веру в Христа.

В народе этот праздник также называют Омелянов день. Сегодня завершалась жатва. Предки выполняли ритуалы для того, чтобы в следующем году был хороший урожай.

Серпы после жатвы выкладывали в форме круга на сжатой полосе. Приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты.

После этого их относили домой и хранили до следующей жатвы. Вечером рабочие отдыхали. Обычно, ходили в баню и парились с вениками.

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Их изготавливали из ржаной соломы, трав и полевых цветов. По приметам, так можно избавиться от усталости, накопившейся во время жатвы.

Народные приметы:

- Жаркий день - декабрь будет холодным.

- Листья березы до 31 июля желтеет со верхушки - осень будет ранней.

- Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев - морозы будут не раньше января.

После указа императора наказать христиан святой Имелиан пошел в культовое место язычников и разбил идолов. За это его долго пытали, а затем сожгли на огне.