Народные приметы 31 июля. Сегодня узнаем, когда начнутся морозы

 
Ексклюзивы
1/5
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
1 Просмотров: 522
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 279
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 351
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 405
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 126
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 819
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1089
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 252
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
1 Просмотров: 918
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
10
4
24
8
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Видео
Все видео
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1773
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1791
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1836
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1341
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 504
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 360
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
суббота, 31 июля 2021 06:30

Народные приметы 31 июля. Сегодня узнаем, когда начнутся морозы

  Комментировать
Народные приметы 31 июля. Сегодня узнаем, когда начнутся морозы
Вечером рабочие должны отдыхать. Фото: pinterest.com

31 июля православная церковь вспоминает святого Имелиана. Его казнили на огне за веру в Христа.

В народе этот праздник также называют Омелянов день. Сегодня завершалась жатва. Предки выполняли ритуалы для того, чтобы в следующем году был хороший урожай.

Серпы после жатвы выкладывали в форме круга на сжатой полосе. Приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты.

После этого их относили домой и хранили до следующей жатвы. Вечером рабочие отдыхали. Обычно, ходили в баню и парились с вениками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира

Их изготавливали из ржаной соломы, трав и полевых цветов. По приметам, так можно избавиться от усталости, накопившейся во время жатвы.

Народные приметы:

- Жаркий день - декабрь будет холодным.

- Листья березы до 31 июля желтеет со верхушки - осень будет ранней.

- Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев - морозы будут не раньше января.

После указа императора наказать христиан святой Имелиан пошел в культовое место язычников и разбил идолов. За это его долго пытали, а затем сожгли на огне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 31 июля. Сегодня узнаем, когда начнутся морозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

На активистку вылили литр кислоты

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 18253
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 9036
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 8397
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 8010
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 6048
Общество
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 81
Церковный праздник 31 июля. Вспоминают святого, который уничтожил языческих идолов
Церковный праздник 31 июля. Вспоминают святого, который уничтожил языческих идолов Просмотров: 63
Нашли того, кто порезал баннер с гербом Украины в Одессе
Нашли того, кто порезал баннер с гербом Украины в Одессе Просмотров: 504
День Ангела 31 июля. Поздравления для именинников в стихах
День Ангела 31 июля. Поздравления для именинников в стихах Просмотров: 99
Кто почувствует себя счастливчиком в последний день июля - астролог
Кто почувствует себя счастливчиком в последний день июля - астролог
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
7
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
4
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
Голосов: 56841
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть