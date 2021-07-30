Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей

30 июля православная церковь чтит святую Маргариту Антиохийскую. Девушку пытали и казнили за веру в Христа.
В народе этот праздник называют Огневая Марина. В славянской мифологии ее считали богиней огня, которая оказывает помощь и советы богу грома Перуну.
Предки 30 июля следили за небом и погодой. Молили Бога подарить дождь и спасти урожай от непогоды.
Особенно боялись в этот день молний, ведь считали, что сегодня они наиболее опасны. Нельзя было смотреть на них, чтобы не ослепнуть. Грозовые блики были предвестниками пожаров.
Марина считается покровительницей детей и беременных. Матери и женщины, которые ждут детей, должны идти в церковь и молиться за здоровье детей. Просить надо у иконы Марины или иной женщины-святой.
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В этот день советуют купаться в реке или озере. Веруют, что так можно вылечить болезни. Нельзя сегодня заниматься тяжелым трудом. Запрещено кричать и ругаться на детей.
Народные приметы:
- Если гроза 30 июля - осень будет дождливой, а зимой будут метели.
- Жаркий и сухой день - малоснежная и холодная зима.
- Днем очень жарко, а ночью холодает - следующий день будет ясным и солнечным.
- Если вспыхивают молнии без грома - это к пожарам и непогоде.
По рассказам, святая Маргарита родилась в семье языческого жреца, однако отказалась поклоняться идолам. Девушка приняла христианство, за что ее пытались сжечь живьем, варили в кипятке, а затем ей отрубили голову.
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