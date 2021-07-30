Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей

В этот день предки боялись молний. Фото: pixabay.com

30 июля православная церковь чтит святую Маргариту Антиохийскую. Девушку пытали и казнили за веру в Христа.

В народе этот праздник называют Огневая Марина. В славянской мифологии ее считали богиней огня, которая оказывает помощь и советы богу грома Перуну.

Предки 30 июля следили за небом и погодой. Молили Бога подарить дождь и спасти урожай от непогоды.

Особенно боялись в этот день молний, ​​ведь считали, что сегодня они наиболее опасны. Нельзя было смотреть на них, чтобы не ослепнуть. Грозовые блики были предвестниками пожаров.

Марина считается покровительницей детей и беременных. Матери и женщины, которые ждут детей, должны идти в церковь и молиться за здоровье детей. Просить надо у иконы Марины или иной женщины-святой.

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В этот день советуют купаться в реке или озере. Веруют, что так можно вылечить болезни. Нельзя сегодня заниматься тяжелым трудом. Запрещено кричать и ругаться на детей.

Народные приметы:

- Если гроза 30 июля - осень будет дождливой, а зимой будут метели.

- Жаркий и сухой день - малоснежная и холодная зима.

- Днем очень жарко, а ночью холодает - следующий день будет ясным и солнечным.

- Если вспыхивают молнии без грома - это к пожарам и непогоде.

По рассказам, святая Маргарита родилась в семье языческого жреца, однако отказалась поклоняться идолам. Девушка приняла христианство, за что ее пытались сжечь живьем, варили в кипятке, а затем ей отрубили голову.