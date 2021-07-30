Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 540
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 162
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 720
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 648
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 504
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 477
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 162
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1116
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 459
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 3438
Фото
Все фото
10
4
24
8
9
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Видео
Все видео
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1116
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1647
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1746
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1287
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 315
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 06:30

Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей

  Комментировать
Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей
В этот день предки боялись молний. Фото: pixabay.com

30 июля православная церковь чтит святую Маргариту Антиохийскую. Девушку пытали и казнили за веру в Христа.

В народе этот праздник называют Огневая Марина. В славянской мифологии ее считали богиней огня, которая оказывает помощь и советы богу грома Перуну.

Предки 30 июля следили за небом и погодой. Молили Бога подарить дождь и спасти урожай от непогоды.

Особенно боялись в этот день молний, ​​ведь считали, что сегодня они наиболее опасны. Нельзя было смотреть на них, чтобы не ослепнуть. Грозовые блики были предвестниками пожаров.

Марина считается покровительницей детей и беременных. Матери и женщины, которые ждут детей, должны идти в церковь и молиться за здоровье детей. Просить надо у иконы Марины или иной женщины-святой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира

В этот день советуют купаться в реке или озере. Веруют, что так можно вылечить болезни. Нельзя сегодня заниматься тяжелым трудом. Запрещено кричать и ругаться на детей.

Народные приметы:

- Если гроза 30 июля - осень будет дождливой, а зимой будут метели.

- Жаркий и сухой день - малоснежная и холодная зима.

- Днем очень жарко, а ночью холодает - следующий день будет ясным и солнечным.

- Если вспыхивают молнии без грома - это к пожарам и непогоде.

По рассказам, святая Маргарита родилась в семье языческого жреца, однако отказалась поклоняться идолам. Девушка приняла христианство, за что ее пытались сжечь живьем, варили в кипятке, а затем ей отрубили голову.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 30 июля. Сегодня матери молились за здоровье детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 12178
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11511
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6471
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 6399
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
7
 Просмотров: 4968
Общество
В этом году в Украине насчитали 130 фактов торговли людьми
В этом году в Украине насчитали 130 фактов торговли людьми Просмотров: 9
Изменили условия работы школ во время усиления карантина: нужно 80% вакцинированных
Изменили условия работы школ во время усиления карантина: нужно 80% вакцинированных Просмотров: 90
Девушку хотели сжечь заживо и варили в кипятке. Церковный праздник 30 июля
Девушку хотели сжечь заживо и варили в кипятке. Церковный праздник 30 июля Просмотров: 216
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на курорты
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на курорты Просмотров: 27
День Ангела 30 июля. Оригинальные поздравления для именинников
День Ангела 30 июля. Оригинальные поздравления для именинников Просмотров: 108
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 56826
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть