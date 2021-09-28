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среда, 29 сентября 2021 06:25

Народные приметы 29 сентября: зима придет бесснежной, если сегодня слышен гром

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Народные приметы 29 сентября: зима придет бесснежной, если сегодня слышен гром
Фото: pixabay.com

29 сентября в народе праздновали день Ефимии. В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.

Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильнее будут морозы.

Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром - ждали бесснежной зимы.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику.

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Приметы 29 сентября

Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода.

В какую сторону животные ложатся спиной - с той и жди ветра.

Если во время дождя пауки начали плести паутину - дождь скоро прекратится.

Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу - погода ухудшится.

Листья хоть и пожелтели, но опадают слабо - морозы наступят не скоро.

Что запрещено делать 29 сентября

Наши предки считали, что 29 сентября нельзя подходить к водоемам, в том числе и для ловли рыбы.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для длительных поездок.

Чтобы не призвать беду - не поворачивайтесь назад, когда будете идти домой.

29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей III веке в Халкидоне. Согласно житию, Евфимия происходила из христианской семьи.

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