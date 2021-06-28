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понедельник, 28 июня 2021 06:30

Народные приметы 28 июня - главные традиции и обычаи

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Народные приметы 28 июня - главные традиции и обычаи
Сегодня чествуют Модеста, который защищает животных от болезней. Фото: pixabay.com

28 июня в народном календаре чествуют Вита. Говорят, если помолиться ему, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на ближайший год.

Сегодня также чествуют Модеста, который защищает животных от болезней.

Gazeta.ua спредлагает узнать какие традиции и приметы связаны с сегодняшним днем.

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С 28 июня перестают сеять хлеб. Считается, что после этого дня он уже не сойдет. Крестьяне в этот день отгоняли скот подальше от огорода, чтобы она не ела растения, которые уже сходят. Считается, что если корова съест много зерна, она быстро умрет. В этот день молятся святому Модесту о заступничестве скота и защиту от болезней.

Приметы на погоду 28 июня

Перистые облака в этот день предвещают дожди в ближайшие два дня.

Коты и собаки беспокойно ведут себя - к ненастью.

Кузнечики громко стрекочут - к дождю.

Частые туманы - к осадкам.

Желтые облака на закате означают дождь на следующий день.

28 июня начинается Петропавловский пост. Он всегда начинается во второй понедельник после Троицы.

Петров пост - это летний многодневный пост, установленный в честь двух наиболее почитаемых апостолов Петра и Павла. Его еще называют Апостольским, Петропавловским или Петровкой.

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Дата
28
июня

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