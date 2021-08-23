Народные приметы 23 августа. Сегодня можно вернуть красоту и молодость

Сегодня надо молиться святому Лаврентию за исцеление от болезней. Фото: pixabay.com

23 августа православная церковь вспоминает святого архидиакона Лаврентия. Он помогал бедным и исцелял людей от болезней.

Предки в этот день обращали внимание на воду в реках и озерах. Если она тихая - осень будет теплой, а зима - без вьюг и метелей.

Девушки на рассвете умывались родниковой водой. Веровали, что так можно сохранить красоту и молодость. Также сегодня можно умываться росой, потому что она обладает целебными свойствами.

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23 августа считали днем ​​мельников. О них когда-то составляли легенды, ведь мельницы были расположены в уединенных местах, на водоеме или на высоте. Именно поэтому считали, что мельники общаются с нечистой силой.

Народные приметы:

- Дождливая погода без ветра - будет теплая осень и зима.

- Дождь и тепло - рыбалка будет удачной.

- Сильная жара или сильные дожди - к затяжной и мокрой осени.

- Иней на траве - зима будет ранней и холодной.

Архидиакон Лаврентий пострадал за веру во Христа во времена гонений. Тогда правил император Валериан. Мученик в тюрьме исцелял больных и проповедовал христианство. За то, что он раздал церковные сокровища бедным, его подвергли пыткам.