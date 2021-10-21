Народные приметы 22 октября - что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит начинать новые дела. Фото: pixabay.com

Православные верующие 12 октября почитают одного из 12 апостолов - Иакова Алфеева. Он был братом апостола Матфея, принял мученическую смерть.

В народе этот праздник называют Яков Дровопилец. Обычно в этот период начинали заготовку дров. "Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не ровня, нет у них такой пользы", - объясняли.

Сегодня часто шел снег. "После Якова осень уже заплакала, потому что после Якова тепла нет никакого", - говорили предки.

22 октября следили за луной. Считали, если он в кругах, то следующее лето будет засушливым.

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Сегодня нельзя ругаться и плохо думать о родных, запрещено употреблять алкоголь. Не стоит в этот день идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Народные приметы:

- Первый снег не обещает скорой зимы.

- Осенняя гололедица - жди дождя.

- не опали листья с вишни - зима не скоро наступит, даже если снег выпал.

- Первые и последние холода опасны.

День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.