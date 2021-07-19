Народные приметы 20 июля. Сегодня можно восстановить зрение

20 июля предки заготавливали веники для бани из дуба. Фото: pixabay.com

Православная церковь 20 июля чтит святого Фому Малеина. Чудотворец покинул военную службу и получил от Бога дар чудотворения.

В народе сегодня чествуют Евдокию Сеногнойку. В этот период часто шли дожди, что мешало заготавливать сено. Первый сноп освящали в церкви, чтобы была хорошая жатва.

Также сегодня отмечали праздник Фомы-черничника. 20 июля, обычно, уже поспевала черника.

Если при сборе по дороге попадется дуб, у него надо посидеть несколько минут. Предки верили, что так можно исцелиться от болезней.

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Черника полезна для зрения. Когда соберете ягоды, скажите молитву за здоровье глаз, а дома чернику надо перетереть с сахаром и съесть.

"Ягодки волшебные, прошу вас, помогите. Глаза сделайте зоркими, и мне зрение верните. Чтобы мир вокруг я видел прекрасно, а моим глазам всегда было ясно. Аминь", - говорили предки.

Сегодня женщинам запрещено стирать. Говорят, кто нарушает запрет - обрекает семью на страдания. Бог наказывает таких хозяек бедностью и болезнями. Не стоит в этот день носить украшения.

Народные приметы:

- Если 20 июля идет дождь - сено испорченным будет.

- На Евдокию начнется дождь - будет идти еще семь недель.

- Сгребешь сено в кучи - облака будут не страшны для урожая.

Фома Малеин жил во времена Византии в IX веке. В молодости был богатым и храбрым воином, получил множество побед в сражениях. Соотечественники его уважали и подражали ему. Святой любил Господа и решил ступить на путь. Совершил подвиг безмолвия в пустыне, а пророк Илья в видениях помог ему достичь высокой духовности и получить дар чудотворения.