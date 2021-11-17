Народные приметы 18 ноября: что сегодня делать, чтобы приманить счастье

Если в день Ионы падает снег, зима будет снежной. Фото: pixabay.com

В народе отмечали день Иона. В этот день незамужние девушки молились о том, чтобы небеса послали им красивых женихов.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными обычаями этого дня.

Сегодня можно приманить счастье, разбрасывая рано утром у дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками. Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром нужно было выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую любовь и удачное замужество.

Также в этот день существовал обычай, как присушивание жениха. Для этого брали веник с обитыми листьями или голые прутья, связанные в пучок, вырывали из него прутик и клали на порог, ожидая любимого. Как только он переступал через прутик, девушка тотчас прятала его. Также в банный день такой прутик клали в бане на полке.

18 ноября заканчивали сбор редьки, и часто именно 18 ноября этот овощ появлялся на столе. Например, ели тертую редьку или просто резали ее тонкими ломтиками, подавая с солью, маслом, квасом, луком. Очень популярна была квашеная капуста с редькой. Кроме того, 18 ноября спешили заготовить чёрную редьку на зиму, поскольку она была незаменима при лечении простудных заболеваний.

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Народные приметы

Если в день Ионы падает снег, зима будет снежной.

Мгла укрыла луну – к долгой непогоде.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.

Что нельзя делать

Сегодня старайтесь не принимать важные решения, заключать сделки или браться за серьезные дела.

18 ноября не стоит делать больших покупок, потому что дело долго не прослужит.

Если у дома найти в этот день чужой веник, значит кто-то пытается навести причину (магию) на хозяев. Его нельзя поднимать с земли или вообще касаться. А чтобы убрать, нужно взять лопату и вынести на перекресток дорог.

18 ноября не открывали дверь в дом, чтобы не навлечь нечистую силу.

В православной церкви 18 ноября почитается память Иона, который был святым и архиепископом Львовским и Великоновгородским (игуменом Отенской пустыни). После смерти святого возле его гроба совершалось большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине уверовали во Христа.