Народные приметы 18 апреля: как сегодня отвести беду

18 апреля надо открывать окна и пускать сквозняк в дом. Фото: pixabay.com

18 апреля православная церковь вспоминает Феодула чтеца и преподобную Феодору Солунскую.

В народе этот праздник прозвали Федул Ветрогон, ведь верили, что сегодняшний ветер обладает магической силой.

18 апреля надо открывать окна и пускать сквозняк в дом. Также советуют постирать все вещи, постель и высушить их на улице. Считают, если птица залетит в окно - быть беде. В таком случае надо 9 раз прочитать "Отче наш", выпустить птицу в окно и сказать: "Что принесла с собой - забирай обратно".

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В этот день нельзя ругаться и ссориться с членами семьи и друзьями.

Народные приметы:

- Ясный день - долго будет тепло.

- Птицы громко кричат ​​- весна будет теплой.

День Ангела сегодня празднуют Марк, Платон, Семен, Федора (Феодора) и Юрий. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.