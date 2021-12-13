Народные приметы 14 декабря. Как предки готовили детей к учёбе

Сегодня нельзя гулять в темноте. Фото: pixabay.com

Православные верующие 14 декабря чтят одного из 12 малых пророков - святого Наума. Ему молятся за мудрость и разум.

Предки считали Наума покровителем наук и грамоты. Детей сегодня отдавали на обучение к приходским дьякам. Вся семья шла в церковь и просила благословить ребенка на успешное получение образования.

В этот день соблюдались традиции. Нельзя было есть на уроках или оставлять книгу открытой. Веровали, что так ребенок забудет все, что учил.

В ночь на 14 декабря снятся вещие сны. Поэтому люди пытались запомнить все до мельчайших деталей. Если ночью услышали мяуканье кошки - то в доме будет счастье и добро.

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Народные приметы:

- Звезды на небе переливаются - будет метель.

- Глухо слышен собачий лай - до снегопада.

- Ветер дует с севера - скоро придут сильные морозы.

- Днем тепло - зима будет также теплой.

- Много снега - к наводнению весной.

День Ангела сегодня отмечают Анастасия и Дмитрий. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.