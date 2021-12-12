Народные приметы 12 декабря. Какая погода будет в декабре и когда выпадет снег

В этот день предки следили за погодой. Фото: pixabay.com

Православные верующие 12 декабря чтят мученика Парамона. Его казнили за веру во Христа.

В народе святого называют Зимоуказателем, ибо в этот день предки предсказывали погоду на весь декабрь. "Утро красное - быть декабрю ясным", - говорили люди.

Предки веровали, что сегодня зима ходит в медвежьей шкуре по селам и стучит в дома людей, чтобы они варили кашу и затапливали печь. Крестьяне 12 декабря не жалели дров.

Так удобряли оструху - духа печи. Также ему ставили миску каши, чтобы дух ничего не портил в доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: как изменить свою жизнь к лучшему за 3 недели до Нового года

В этот день ожидали снега. Полагали, что если зима без снега, то будет плохой урожай. "Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется" - говорили в народе.

Народные приметы:

- Снег пошел - скоро будет метель.

- Солнце утром закрасило небо в багряный цвет - скоро будут сильные ветры.

- Снег еще не выпал - до 19 декабря будут сильные морозы.

- Снег накрыл землю - метель еще неделю мести будет.

- Большие снежинки - к потеплению.

- Снег еще не выпал - зима будет бесснежной.

День Ангела сегодня отмечают Даниил, Сергей, Федор, Николай, Денис, Иоанн. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.