Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину

Нардепы предлагают ввести санкции против артистов предателей. Фото: Tabloid

Украинские нардепы предлагают ввести санкции против артистов, которые активно гастролируют Россией.

В частности, предлагается лишить их звания народных артистов Украины. Об этом говорится в проекте постановления № 9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", зарегистрированном в парламенте 3 октября.

Так лишить звания "Народный артист Украины" предлагают певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий и Ани Лорак, а также режиссера Владимира Бортко, а звание "Заслуженный артист Украины" предлагают отобрать у певцов Светланы Лободы и Виталия Козловского.

"Сейчас в Украине сложилась беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцов были авторитетами, с экранов телевизоров, средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами. Такое положение дел требует безотлагательного реагирования, а именно скорейшего избавления этих артистов почетных званий Украины", - говорится в документе.

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Постановление выдвинули 14 депутатов, среди которых Евгений Рыбчинский, Татьяна Чорновил, Владимир Парасюк, Игорь Луценко, Юрий Береза, Андрей Ильенко, Юрий Левченко и другие. Нардепы отмечают, что украинские артисты, выступающие с концертами в России, не достойны иметь не только государственные награды, но и гражданство Украины.

"Лишение вышеупомянутых деятелей шоу-бизнеса почетных званий Украины является логическим продолжением борьбы против сепаратизма на всех уровнях. К тому же они показали себя в эти непростые для Украины времена как артисты, которые на крови украинцев ставят шоу и устраивают бизнес", - отметили в документе.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве. Она вернулась, чтобы спеть на концерте телеканала "Интер" и нарвалась на критику. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий предположил, что России она надоела.