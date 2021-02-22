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понедельник, 22 февраля 2021 20:02

Нардеп Беленюк обнаружил в себе способность определять людей, переболевших коронавирусом

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Нардеп Беленюк обнаружил в себе способность определять людей, переболевших коронавирусом
Беленюк заявил, что люди с коронавирусом иначе пахнут. Фото: http://instagram.com/zhanbeleniuk

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк рассказал о необычной способности.

Он заявил в Facebook, что после выздоровления от коронавируса получил способность по запаху определять людей, котоые тоже переболели.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19, по запаху их тела. Сначала у себя заметил специфический запах под мышками, затем (занимаюсь контактным видом спорта, с обильным потоотделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, переболевших коронавирусом, такой же запах, мне он чем-то напоминает чеснок.

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Друзья, может у кого тоже такие умения появились? Поэтому, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант", - написал он.

С 22 февраля во Франции начнется тестирование на коронавирус методом забора слюны. Правительство приняло решение тестировать так учеников учебных заведений. Высшая администрация здоровья Франции признала эффективность и безопасность подобного метода.

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