Напугала красная зона: за сутки вакцинировалось рекордное количество украинцев

На фоне перехода областей в красную зону увеличилось количество вакцинированных. Фото: Reuters

19 октября 226 587 украинцев вакцинировались от коронавируса. Это самое большое количество за сутки с начала прививочной кампании.

Одну дозу вакцины получил 142 141 человек. Полностью иммунизировали 84 446 человек, передает Минздрав.

Зафиксировали за сутки 18 912 новых подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь обнаружили у 1447 детей и 435 медработников.

Госпитализировали 5468 человек. Произошло 495 летальных случаев. Выздоровели 7605 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19

95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - вакцинированные.

Ученые заявляют, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Delta, вдвое чаще попадают в больницу. Пациентам, страдающим от Delta, в среднем 29 лет. Штамм редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться.