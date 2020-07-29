Нападения на медиков: Минздрав хочет усилить ответственность

Минздрав хочет сильнее наказывать за нападения на медиков. Фото: Pixabay

Вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников поднимет Министерство здравоохранения на заседании Кабмина.

Сейчас нападения совершают на медицинских работников скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я уже дал соответствующее задание и мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что наши коллеги поддержат усиление ответственности за нападения на медицинских работников, так как те должны работать в нормальных условиях", - сказал Степанов.

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По его словам, также нападения происходят и в приемных отделениях.

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