Нападение на студентов в Польше: сообщили новые подробности

Суд арестовал украинском, подозреваемого в попытке убийства. Фото: flickr com mikealaska

Районный суд в Жешуве на юго-востоке Польши арестовал на три месяца 19-летнего гражданина Украины, который в минувшую пятницу напал на двух соотечественников.

Об этом рассказала пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция Куронь. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 30 ноября.

Арестованному 19-летнему Украинский инкриминируют попытку двойного убийства. Суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 26 февраля следующего года в связи с опасением побега.

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После совершения преступления в пятницу юноша убежал, но после объявления его в розыск на следующий день сдался правоохранителям. Украинец признал свою вину и дал показания в прокуратуре.

Украинский грозит от восьми до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

27 ноября в Жешуве на юге Польши в результате резни получили тяжелые ранения двое украинских студентов в возрасте 21 и 19 лет, сейчас они в реанимации. Их нашли в квартире, которую арендуют еще с одним гражданином Украины. Там были явные признаки борьбы.