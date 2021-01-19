Нанес три удара ножом - мужчина жестоко убил женщину

Трагедия произошла в лесополосе вблизи объездной дороги Виннице. Фото: pinterest.com

На Виннинщине мужчина жестоко убил женщину ножом.

Трагедия произошла в лесополосе вблизи объездной дороги Винницы, сообщают в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры.

"Винницкой областной прокуратурой в суде доказано, что обвиняемый в сентябре 2018 года, пользуясь тем, что его бывшая жена находится в бессознательном состоянии в результате употребления алкогольных напитков, перенес ее в транспортное средство и вывез в лесополосу вблизи объездной дороги города Винницы, где нанес ей три удара ножом в разные части тела, чем причинил ей несовместимые с жизнью телесные повреждения", - пишут в ведомстве.

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Винницкий городской суд осудил мужчину за умышленное убийство.

"Коллегией судей Винницкого городского суда обвиняемый признан виновным в совершении умышленного убийства и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет", - говорится в сообщении.

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