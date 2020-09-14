Наибольшую баржу в Украине спустили на воду: фото

В Одесской области, в городе Измаил спустили на воду 128-метровую баржу D-6000.
Это самая баржа, построенная в истории независимой Украины. Об этом сообщает ООО СП "Дунайсудносервис" в Facebook.
Длина баржи типа "река-море" составляет 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.
Ожидается, что в сентябре ее передадут заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.
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Стоит отметить, что строительством баржи занимались ООО СП "Дунайсудносервис" совместно с "Дунайсудноремонт" для Светловодского речного терминала.
В Черкасской области во время движения остановился прогулочный теплоход "Герой Дубина" из-за поломки двигателя. На борту судна находились 77 пассажиров и четверо членов экипажа.
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