Наибольшую баржу в Украине спустили на воду: фото

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области, в городе Измаил спустили на воду 128-метровую баржу D-6000.

Это самая баржа, построенная в истории независимой Украины. Об этом сообщает ООО СП "Дунайсудносервис" в Facebook.

Длина баржи типа "река-море" составляет 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.

Ожидается, что в сентябре ее передадут заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине. Фото: facebook.com/izmdss.od.ua

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Стоит отметить, что строительством баржи занимались ООО СП "Дунайсудносервис" совместно с "Дунайсудноремонт" для Светловодского речного терминала.

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