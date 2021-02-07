Нафтогаз упростил процедуру изменения газопоставщика

Получатели субсидий смогут по-новому менять газопоставщика. Фото: ukr.media

Министерство социальной политики при содействии Группы Нафтогаз упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения. Таковы бытовые клиенты, которые получают субсидии или льготы.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Отныне управления соцзащиты не должны требовать от потребителей подтверждать лично смене поставщика. Приносить дополнительные справки или еще какие-то документы.

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"Клиентам не нужно лично посещать сообщать управления социальной защиты о смене поставщика и ежемесячную цену газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате", - говорится в сообщении.

Газоснабжающие компании весной должны представить летние продукты, чтобы потребители могли планировать свой бюджет. "Должна быть выгодна фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди могли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не имеет права ее неожиданно поднять", - сказал Зеленский.