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среда, 25 июля 2018 00:22

Наев и Ярош обсудили военные контракты для добровольцев

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Командующий Объединенных сил Сергей Наев предложил добровольцам служить в ВСУ на основании контракта.

Такое предложение он высказал во время встречи с нардепом Дмитрием Ярошем, передает штаб ООС на странице в Facebook.

Автор: ООС
  Командующий объединенных сил Сергей Наев встретился с главой Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем
Командующий объединенных сил Сергей Наев встретился с главой Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем

"Коснувшись темы добровольцев, генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины, и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС", - говорится в сообщении.

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В разговоре с Ярошем Наев предложил бойцам УДА проходить военную службу в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны.

Автор: ООС
  Командующий объединенных сил Сергей Наев встретился с главой Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем
Командующий объединенных сил Сергей Наев встретился с главой Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем

Кроме того, они обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА.

Ранее в "Правом секторе" возмутились из-за высказываний командующего ООС Сергея Наева о невозможности пребывания добровольцев ДУК и УДА в зоне боевых действий на Донбассе.

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