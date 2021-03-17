Надвигается резкое ухудшение погоды

В Киеве 18 марта будет облачная влажная, но холодная погода. Фото: pixabay.com

Четверг будет холодным и влажным. Периодические осадки ожидаются практически по всей Украине.

Порывистый ветер завтра будет завевать с северо-запада, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня предполагается не выше +2...5°С, на юге, в Приазовье и на Днепропетровщине +4...9°С. Местами дождь и мокрый снег.

В Киеве 18 марта будет облачная влажная, но холодная погода. Температура днем около +3...4°С. На днях прогнозируют небольшие магнитные бури.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.