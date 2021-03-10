Надвигается резкое ухудшение погоды

В Киеве завтра без осадков. Фото: pixabay.com

11 марта в Украине еще будет сухо и солнечно.

Антициклон прогонит влажные облака и временно заблокирует мощный циклонический процесс, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Но уже 12 марта прогнозируют погодные осложнения с осадками и сильным ветром.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -4...9°С, на востоке, северо-востоке, местами в центральных областях -9...14°С, на западе около 0°С.

Днем в четверг предполагается от +3...-3°С, в западной части потеплеет до +4...7°С. Порывистый, до штормовых порывов, ветер возможен на западе и в Приазовье.

В Киеве завтра без осадков. Ближайшей ночью -4...6°С, днем 0...+2°С.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.