"Надругательство над могилой Бандеры поднимает вопрос создания Украинского национального пантеона" - Институт национальной памяти

"Национальный пантеон - это место, где будут настоящие и символические захоронения выдающихся деятелей украинской истории", - Владимир Вятрович

Вчера в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс публично осквернил могилу лидера ОУН Степана Бандеры, сорвав флаги с его памятника. Свои действия Филлипс снял на видео и выложил в YouTube.

"Этот случай не только призывает нас к реакции на уровне Министерства иностранных дел Украины. Он снова поднимает вопрос создания Украинского национального пантеона", - прокомментировал преступление сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

По мнению сотрудников Института, решением проблемы по опеке над захоронениями выдающихся украинский стало бы перенос их в центр Киева - к Мемориалу украинских героев.

По словам ученых, создание Украинского национального пантеона задерживается из-за отсутствия политической воли.

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"Национальный пантеон - это место, где будут настоящие и символические захоронения выдающихся деятелей украинской истории. Это очень важно. Только там, где помнят погибших, есть те, кто защищает живых", - объясняет председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вятрович объясняет, что в Пантеоне можно было бы торжественно перезахоронить Симона Петлюру, Павла Скоропадского, Степана Бандеру и других выдающихся украинский. Сейчас они похоронены за пределами Украины.

"Местом для Пантеона мог бы стать Крещатый парк, где находится Арка Дружбы народов. Это замечательное место с точки зрения географического расположения и пейзажа в городе Киеве ", - сказал Павел Подобед.

Как сообщают в Институте, во всем мире такие пантеоны является национальной гордостью страны. Они формируют в сознании людей патриотизм и уважение к прошлому и современной страны.

Одиозный кремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в годовщину его смерти. Соответствующее видео британец опубликовал на своем телеканале в Youtube.