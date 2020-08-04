"Надо забыть об элитарности здравоохранения" - философ о проблемах пандемии

Тарас Лютый: Мир должен договариваться, решать общую проблему. Он стал маленьким, тесным. Фото: Тарас Подолян

Пандемия коронавируса объявила ряд критических проблем в нашем государстве и мире в целом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Как относиться к медицинской системе? Она нас и раньше не удовлетворяла. А теперь вызовы стали жестче. Никто не живет в изолированном мире. Надо забыть об элитарности здравоохранения. Должна быть общедоступна система, по крайней мере в отношении главных потребностей. Сейчас она не создана. Но в условиях эпидемии должны быстро решать эту проблему на системном уровне", - считает эксперт.

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Ранее эпидемии распространялись с континента на континент через год или несколько, напоминает философ.

"В современном мире огромные расстояния можно преодолевать за несколько часов. Мир должен договариваться, решать общую проблему. Он стал маленьким, тесным. Канадский исследователь Маршал Маклюэн говорил, что мы живем в большом селе. Это выражение не является метафорой", - добавляет он.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

В Украине 3 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Города и районы разделены на 4 зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации.