Надо провоцировать россиян - Сергей Гармаш

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2088
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5257
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 594
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3285
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 909
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1801
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1872
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6426
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9540
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3312
Фото
Все фото
3
9
5
21
5
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
&quot;Студенты его любили&quot; - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
Видео
Все видео
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
Пьяный водитель заснул за рулем посреди дороги
Пьяный водитель заснул за рулем посреди дороги
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2088
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 900
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2403
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1116
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1638
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 19:46

Надо провоцировать россиян - Сергей Гармаш

  Комментировать
Надо провоцировать россиян - Сергей Гармаш
Журналист Сергей Гармаш: Кремль показал, что компромиссов не будет Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский строил свою президентскую кампанию на том, что надо остановить войну.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Он пытается вывести Россию на диалог и прямые переговоры. Если удастся, можно будет считать это дипломатической победой. Тогда Россия признает себя стороной конфликта. Когда Зеленский в своем видеообращении предложил Путину поговорить с участием мировых лидеров, то, видимо, долго думал, что это значит. Пресс-секретарь российского президента Песков даже не смог прокомментировать заявление. Поэтому надо и дальше провоцировать россиян. Сможем увидеть их сильные и слабые стороны", - говорит журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда небольшое государство воюет против империи, очень важен настрой нации - эксперт

"Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса. Это формирование новой реальности для Зеленского. Кремль показал, что компромиссов не будет ", - говорит Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надо провоцировать россиян - Сергей Гармаш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Гетьмана выбрали на казацкой раде

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 68969
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 60140
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 1 Просмотров: 54335
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 37024
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 20287
Общество
25 июля: чего лучше остерегаться в этот день
25 июля: чего лучше остерегаться в этот день
 Просмотров: 306
В Киеве построят гигантский приют для животных
В Киеве построят гигантский приют для животных Просмотров: 90
"Минск" выполнить невозможно - Сергей Гармаш
"Минск" выполнить невозможно - Сергей Гармаш
 Просмотров: 342
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
3
 Просмотров: 1143
Боевики не дают ремонтировать мост в Станице Луганской
Боевики не дают ремонтировать мост в Станице Луганской Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
8
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
7
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
6
Савченко спалила своє фото у багатті
4
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Голосов: 42153
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua