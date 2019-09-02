Надо ехать на Запад и за ручку приводить иностранные корпорации, так разрушится олигархат - эксперт

Константин Батозский: иностранный бизнес приносит зарубежные практики организации работы, экологичности производства, профессиональной этики. Фото: Тарас Подолян

Для иностранного бизнеса - мы terra incognita, страна больших возможностей.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Можем привлекать иностранные компании. Есть инфраструктура, что требует масштабной модернизации, залежи ископаемых, в том числе - газа. Есть человеческий капитал. Нуждаемся в оборудовании и технологиях. Иностранный бизнес приносит зарубежные практики организации работы, экологичности производства, профессиональной этики. Само его присутствие кардинально меняет среду вокруг", - считает он.

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По словам эксперта, должны научиться создавать чистую продукцию внутри страны.

"Одно дело продавать железную руду за небольшие деньги. Другое - изготавливать из нее металл. Мы не можем просто быть крупнейшим поставщиком зерна. Нужно продавать готовые изделия. Население мира растет, спрос на еду тоже.

Надо ехать на Запад и за ручку приводить иностранные корпорации. Оберегать их, давать по рукам коррумпированным правоохранителям, судьям. Так разрушится олигархическая система. Наши олигархи не могут быть конкурентными в условиях открытой экономики. Это они до сих пор держат страну на замке, воруя у нас время на развитие", - добавляет политолог.

Полное интервью с Константином Батозским читайте в журнале "Країна" от 5 июня.