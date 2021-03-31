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среда, 31 марта 2021 14:17

Надежды россиян относительно Зеленского не сбылись - эксперт

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Надежды россиян относительно Зеленского не сбылись - эксперт
"Главная задача Путина – загнать Украину в тупик" - Александр Хара. Фото: Gazeta.ua

Почему переговоры по Донбассу проходят без участия представителей Украины. С чем связано недавнее обострение на Донбассе. Пойдет ли Украина на компромиссы в противостоянии с Россией. На эти вопросы Gazeta.ua ответил эксперт-международник Александр Хара.

МИД Украины еще вчера заявлял, что "Наша позиция – ничего об Украине без Украины". Почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсуждали Донбасс в формате видеоконференции без украинского лидера?

Большой проблемой является то, что Путину неинтересно прекращение агрессии против Украины, поэтому блокируются как встречи на высшем уровне, так и работа трехсторонней контактной группы. – считает эксперт. – Нет ничего плохого в том, что наши западные партнеры пытаются сдвинуть дело с места путем переговоров с Путиным. Тем более, это происходит на фоне украинских предложений. Другой вопрос – насколько это соответствует национальным интересам Украины. Но западные партнеры еще ни разу не делали чего-то, что шло бы вразрез с интересами украинской стороны. И это хорошо, когда они увидят, что процесс переговоров стопорит не Украина, а Россия.

Чего стремилась достичь каждая сторона?

Наиболее понятны позиции Украины и РФ. Россия хочет на собственных условиях вернуть нам оккупированные территории. Ей нужен инструмент влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Если же этого не получится – произойдет замораживание конфликта, но так, чтобы в дальнейшем его можно было "разморозить" и использовать как фактор влияния. Со стороны украинской власти отсутствует четкая информационная политика, нет разъяснения гражданам того, что она делает. Наша задача – вернуть оккупированные территории в конституционных рамках. Западные партнеры должны быть посредниками, чтобы найти приемлемый сценарий.

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Каковы перспективы провести нормандскую встречу между главами Украины, Германии, Франции и России?

Вряд ли сейчас это возможно. Россияне считали нового президента Зеленского неопытным политиком, который ради мира готов на любые уступки. Но их надежды не оправдались. Путин понимает, что на такой встрече прежде будут давить на него. Сейчас на Донбассе происходит эскалация, там концентрируются российские боевые части. Широкомасштабной войны не будет, но будут вспышки, чтобы заставить Украину идти на компромиссы и сдачу собственных интересов – в частности на юридическое признание автономии псевдореспублик. Поэтому у российского президента нет никакой мотивации проводить эту встречу. Он и в дальнейшем будет давить на Донбассе, чтобы заставить Украину принять российскую трактовку Минских договоренностей.

Зеленский говорил, что если не удастся встретиться со всеми лидерами нормандской четверки, будет говорить с каждым отдельно. Насколько это реально?

Эту идею также вряд ли можно воплотить. Путин – рациональная особа. Его заявления о том, что Россия спасает русскоязычных от НАТО – не только пропагандистские клише. Они на самом деле в это верят. Глава РФ не воспринимает Украину субъект, поэтому нет смысла в его встрече с Зеленским. Украинский президент понимает, где проходят красные линии, и ищет компромиссы, не пересекая их. Считаю, что Зеленский со временем эволюционирует, как и предыдущий президент Порошенко, от компромиссной риторики к воинственной. Я могу представить разговора с французами и немцами, но не с россиянами. Они не готовы решать вопрос оккупированных территорий в пределах контактной группы. Их главная задача – загнать Украину в политический тупик, чтобы она капитулировала. Минские договоренности не являются инструментом мира – это средство войны. Они связаны с мощной эскалацией на Донбассе. Эти переговоры – тоже.

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на Донбассе с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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