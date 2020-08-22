Надеемся на окончание эпидемии коронавируса меньше чем за два года - ВОЗ

В ВОЗ заявили когда закончится эпидемия коронавируса. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что благодаря современным технологиям человечеству удастся победить пандемию Covid-19 меньше чем за два года.

"Мы надеемся, что данная пандемия завершится менее чем за два года", – сказал Гебрейесус во время брифинга в Женеве, сообщает ВОЗ в Twitter.

Он напомнил, что пандемия испанского гриппа, разразившаяся в 1918 году, продолжалась два года. В эпоху глобализации, по его словам, шансы на распространение вируса выше, чем сто лет назад, но сейчас есть технологии, чтобы его остановить.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. У нас есть недостаток в виде глобализации и большего количества связей, но есть и преимущество в технологиях", – сказал Гебрейесус.

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По состоянию на 21 августа в мире было зафиксировано 267 794 новых случаев заражения коронавирусом. В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 746 272), Бразилия (3 505 097), Индия (2 905 823), Россия (942 106) и Южная Африка (599 940).