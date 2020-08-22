Надеемся на окончание эпидемии коронавируса меньше чем за два года - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 171
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 144
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 333
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4698
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 351
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 81
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Фото
Все фото
8
3
5
3
3
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Видео
Все видео
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4698
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1917
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2403
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 81
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 01:00

Надеемся на окончание эпидемии коронавируса меньше чем за два года - ВОЗ

  Комментировать
Надеемся на окончание эпидемии коронавируса меньше чем за два года - ВОЗ
В ВОЗ заявили когда закончится эпидемия коронавируса. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что благодаря современным технологиям человечеству удастся победить пандемию Covid-19 меньше чем за два года.

"Мы надеемся, что данная пандемия завершится менее чем за два года", – сказал Гебрейесус во время брифинга в Женеве, сообщает ВОЗ в Twitter.

Он напомнил, что пандемия испанского гриппа, разразившаяся в 1918 году, продолжалась два года. В эпоху глобализации, по его словам, шансы на распространение вируса выше, чем сто лет назад, но сейчас есть технологии, чтобы его остановить.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. У нас есть недостаток в виде глобализации и большего количества связей, но есть и преимущество в технологиях", – сказал Гебрейесус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через коронавирус будет беби-бум в мире

По состоянию на 21 августа в мире было зафиксировано 267 794 новых случаев заражения коронавирусом. В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 746 272), Бразилия (3 505 097), Индия (2 905 823), Россия (942 106) и Южная Африка (599 940).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надеемся на окончание эпидемии коронавируса меньше чем за два года - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 71984
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12186
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8604
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 8083
&quot;Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами&quot; - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
 2 Просмотров: 4698
Общество
Штрейкбрехеров нет, - украинские шахтеры ответили Лукашенко на призывы ехать в Беларусь
Штрейкбрехеров нет, - украинские шахтеры ответили Лукашенко на призывы ехать в Беларусь Просмотров: 342
"Лукашенко будет вынужден пойти на уступки" - дипломат о протестах в Беларуси
"Лукашенко будет вынужден пойти на уступки" - дипломат о протестах в Беларуси
 Просмотров: 1089
Украинская политика постепенно эволюционирует - Айвазовская
Украинская политика постепенно эволюционирует - Айвазовская
 Просмотров: 261
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России Просмотров: 684
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
 3 Просмотров: 2502
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
9
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 52801
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua