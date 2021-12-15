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среда, 15 декабря 2021 13:29

Над Украиной пронесется циклон Matteo

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Завтра территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo.

В западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В Карпатах в четверг пройдет снег.

"Южную часть страны удержит от осадков антициклон Yascha, только ночью в Одесской области пройдет дождь. На Востоке завтра преимущественно без осадков, разве что Харьковской области может коснуться осадками атмосферный фронт. Существенное изменение воздушных масс может пошатнуть сосудистую устойчивость организма и расшатать сопротивляемость к вирусам. Запасаемся эхинацеей и готовимся встречать начало астрономической зимы", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Атмосферный фронт циклона Matteo, что на севере Скандинавии, завтра будет пересекать Украину
Атмосферный фронт циклона Matteo, что на севере Скандинавии, завтра будет пересекать Украину

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться в пределах от +3...-4°С, днем в четверг ожидается от +4...-1°С, в Крыму +3...9°С. В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди уступят место мокрому снегу. Со вторника, 21 декабря, ощутимо похолодает, придут морозы.

В Киеве 16 декабря предполагается влажная облачная погода. Пройдет дождь, а при понижении температуры до нуля, - мокрый снег. Днем в столице завтра +1...3°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В столице завтра пройдет дождь
В столице завтра пройдет дождь

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15 декабря в Украине ожидается облачная погода и плюсовая температура. Небольшие морозы возможны ночью везде, кроме юга. Осадки сместятся на юг и восток страны.

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Дата
15
декабря

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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