Над Украиной будет господствовать Азорский антициклон: какую погоду он принесет

Антициклон принес в Украину сухую и жаркую погоду. Фото - politeka.net

Азорский антициклон будет определять сегодня, 20 августа, и в ближайшее время погоду в Украине. Поэтому будет преобладать сухая солнечная погода. Жара возвращается.

Над западными областями хвост северного атмосферного фронта может принести периодические грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28 +33 градуса. На Севере и Западе Украины будет +25 +30 градусов. В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35 +37 градусов", - говорит синоптик.

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В Киеве 20 августа будет сухо, солнечно и жарко. Максимальная температура воздуха около +30 градусов.

22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины.

Предыдущий прогноз на День Независимости в Киеве: 24 августа будет без осадков, порывистый, но не штормовой, северо-восточный ветер. Температура воздуха ожидается комфортной, около +26 +27 градусов.

Во второй половине августа осадки участятся. К концу месяца на поверхности земли могут быть заморозки.