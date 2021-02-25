Нацсовет проверит телеканал "Наш" еще дважды

Решение было принято на заседании 25 февраля. Фото: facebook.com/nashlive.ua

Телеканал "Наш" внепланово проверит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Решение было принято на заседании 25 февраля. 1-ю проверку назначили 3 февраля после передачи "Наше утро" с 7:00 до 10:50, передает Укринформ.

Во время эфира транслировали брифинг народного депутата 9-го созыва Вадима Рабиновича из Верховной Рады о введении указом президента санкций против народного депутата Тараса Козака и еще 8 юридических лиц.

"Это публичное и резонансное дело. Я не буду повторять то количество раз, когда употреблялось слово "фашизм" и подобные вещи. Это был прямой эфир, но ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически к одному высказыванию политика, чтобы обеспечить предоставление зрителям достоверной и полной информации и, в частности, не приняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая имеет признаки языка вражды", - сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Еще одну проверку назначили после 4 февраля.

"Это была прямая трансляция в 15:04 передачи "Марафон" с участием народного депутата 7-го и 8-го созывов Евгения Балицкого. В эфире так же зафиксированы признаки нарушений законодательства. Также было зафиксировано использование плашки с текстом, содержащим термины "фашист", "нацист" относительно лидера ОО "С14" Евгения Карася. Согласно постановлению Верховного суда, ОО "Сич-С14" не признается как неонацистская группа, а распространение такой информации СМИ без предоставления надлежащих подтверждений, доказательств указанного является отрицательной, оскорбительной и выходящей за пределы оправданной и допустимой критики", - сказал Оноприенко.

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По его словам, ведущие программы не прекратили правонарушения гостя. Также не выразили альтернативную точку зрения и не было подтверждений представленной в плашках информации.

"Мы видим систематичность признаков нарушений в эфирах данного телеканала", - добавил он.

Председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что высказывания содержат "ужасные вещи".

"С этим надо разобраться. Много разговоров ходит в обществе о том, закроют ли "Наш", не закроют. Я к этим разговорам отношусь отстраненно. Хочу, чтобы все обратили внимание на то, что реально происходит в эфире", - сказала Герасимьюк.

Нацсовет обратился в Окружной административный суд Киева об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина". Причиной стало несвоевременное предоставление необходимых документов.