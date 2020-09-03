Нацсовет аннулировал лицензию на вещание "Прямого FM"

Компания может обжаловать решение Нацсовета. Фото: prm.ua

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой-FM".

Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета. По аннулировании лицензии проголосовало 5 членов Нацсовета, 2 голоса против, 1 воздержался.

"Впервые за эту историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, хотя в аналогичных случаях выносили предупреждения", - заявила генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская во время обсуждения.

Генпродюсер убеждена, что на канал до сих пор продолжается давление.

"Компания уже начала вещание на части частот, но не освоила одну частоту и не обратилась в Нацсовет вовремя по этому поводу", - отметил член Нацсовета Александр Ильяшенко.

Он также предложил выдвинуть предупреждение "Прямому" за несоблюдение условий лицензии по речи.

Канал в течение года начал вещание по лицензии, но не во всех городах.

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Владимир Вятрович, который принял участие в онлайн-заседании, назвал политическим давлением претензии к "Прямой".

Как сообщается, представитель Нацсовета заявила о давлении на этот орган.

Стоит отметить, что компания может обжаловать решение Нацсовета.

Ранее сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует заявление бывшего руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой ".