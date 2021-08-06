Начинается "реальная опасность" от Covid-19 - глава ВОЗ

В ВОЗ рассказали о новой опасности от коронавируса. Фото: Reuters

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности".

Многие достижения в борьбе с Covid-19 в настоящее время "подвергаются эрозии", сказал он на брифинге.

Распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".

Более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.

Обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

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Вакцинация от коронавируса не является единственным инструментом, с помощью которого можно остановить пандемию. Не существует единого инструмента, который победит эту пандемию, заявил он ранее.