Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Фото: УНИАН

Во вторник, 9 ноября, в 10:00 в Украине начался 21-й радиодиктант национального единства.

Автором и чтецом текста стал украинский писатель Юрий Андрухович.

Нынешний радиодиктант об осени, красоте и социальной дистанции. Текст диктанта будет интересным, но достаточно сложным, рассказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Дмитрий Хоркин.

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"Автор текста приглашает нас любоваться природой, осенью и красотой всего, что нас окружает. И вместе с тем сохранять социальную дистанцию", - рассказал он в эфире телеканала "UA: Первый".

Хоркин отметил, что радиодиктант - это флешмоб, праздник украинского языка и единение всех украинцев.

Автором прошлогоднего радиодиктанта стал писатель и издатель Иван Малкович. Он посвятил его вызовам книжной эры. Без ошибки текст написал только один человек. Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Українське радіо" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка.