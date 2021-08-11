Началось тестирование трех новых препаратов от Covid-19

Тестируют новые препараты от коронавируса. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения начала тестирование трех новых препаратов против коронавируса на госпитализированных пациентах.

К испытаниям привлечены более 600 больниц в 52 странах мира, сообщает The Guardian.

Речь идет об артесунате, иматинибе и инфликсимабе, у которых был выявлен потенциал к снижению риска летального исхода у тяжелобольных пациентов.

Артесуант используется во время болезни малярией, иматиниб - при некоторых случаях онкологии, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит и болезнь Крона.

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Штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Имеющиеся вакцины эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни и летальных исходов. Но они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения.