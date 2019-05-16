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четверг, 16 мая 2019 19:25

Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют

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Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
Билет Киев-Варшава стоит 1329,27 грн. Фото: korrespondent.net

"Укрзализныця" запустила онлайн продажу билетов на все направления в Польшу. Теперь можно купить билет в интернете не только до Пшемысля, а до Кракова и Варшавы или Вроцлава.

Стоимость на рейсы в Польшу такая:

Одесса — Пшемысль только купейные 1060,40 грн.

Львов-Вроцлав только мягкие 1601,07 грн.

Киев — Пшемысль сидячие первого класса 823,67 грн.

Киев — Варшава только мягкие 1329,27 грн.

Львов — Пшемысль интерсити сидячие первого и второго классов 345,30 грн. и 253,76 грн.

Киев — Вроцлав лишь мягкие 2372,18 грн.

Здолбунов — Хелм сидячие второго класса 357,26 грн.

Для сравнения, стоимость билетов на зарубежные направления, которые курсируют давно составляет:

Киев — Минск люкс 3828, 57 грн., купе 2058,50 грн., плацкарт 1225,22 грн.

Киев — Рига люкс 4386,93 грн., купе 2166,62 грн., плацкарт 1386,36 грн.

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"В этом году начала ездить к родителям поездом Киев - Варшава. Билет обычно брала на вокзале в кассе международного сообщения. Это неудобно, потому что там часто большие очереди. Отправляется он в 17.30, едет в киев 17 часов. Купе выглядит необычно. Там три места, которые расположены вдоль одной стенки. Пока все сидят еще ничего. Нижняя полка похожа на диван, когда она раскладывается для сна, сесть никто не может. На второй стенке есть шкаф с розеткой и подсветкой. Кто ездит не впервые, знает, что и шкаф ночью может открываться. Особым сюрпризом стал умывальник, который находится под столом, но за год еще ни разу не видела, чтобы там была вода", - рассказывает Ирина Кельман, которая учится в Варшаве на международном туризме.

Расчет за чай и кофе в украинских поездах осуществляют в гривне.

"Это не всегда удобно, потому что получаю зарплату и стипендию в злотых. Но если хорошо попросить, то пойдут на уступки и сделают за злотые, но выйдет дороже. Последний раз перед Пасхой кофе в поезде стоила 10 гривен, а взяли 10 злотых", - объясняет.

Украинка замечает, что цена на поезд высокая, ведь билеты на лоукосты обойдутся в 670 - 800 гривен, если их брать заранее.

В перечень CNN "Лучшие ночные поезда Европы" вошел поезд Укрзализницы Киев-Варшава.

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16
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