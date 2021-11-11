"Начали "бегать" глаза" – мать на реабилитацию сложных диагнозов дочери просит помощи

Автор: Фото предоставлено Юлией Розовой 8-летняя Анна Розова из города Красноград Харьковской области с 2-месячного возраста имеет сложные диагнозы.

8-летняя Анна Розова из города Красноград Харьковской области имеет нарушения промежуточного обмена, митохондриальную дисфункцию, дефицит ферментов фалатного цикла. Врожденные пороки развития головного мозга, частичную атрофию дисков зрительных нервов и врожденный горизонтальный нистагм. Нуждается в реабилитации. Нужна помощь на проживание и проезд.

"Врачи говорят, что причиной всех диагнозов Ани является нарушение обмена веществ. Все началось, когда Ане было 2 месяца. Сначала начали "бегать" глаза. Обнаружили слабый мышечный тонус, - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Розова. - Назначили массаж с лечебной физкультурой. Но это не помогло. Доченька не ползала и не начала ходила. Для укрепления спины сделали операцию "миотомию мышц". Неплохие результаты дает реабилитация. Особенно иппотерапия, массаж и растяжки. Аня лучше сидит, имеет значительное умственное развитие, появилось больше слов. Но не ходит, имеет сильный гипертонус мышц. Для улучшения физического состояния дочери нужна постоянная реабилитация. Стоимость 10-дневного курса составляет около 20 тысяч гривен. Нам нужно будет доплатить за некоторые процедуры, найти деньги на проживание и дорогу. В общем это около 10 тысяч гривен. Я ребенка воспитываю сама, с мужем разлучилась. Обращаюсь за помощью к людям. Буду благодарна за каждую гривну".

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 4149 4991 2501 1815 (Розовая Юлия Леонидовна).