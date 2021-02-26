Начал вещание новый канал, который купила медиагруппа Медведчука

На канал перебрались работники телеканалов Медведчука. Фото: detector.media

26 февраля начал вещание телеканал "Первый независимый". Его купили представители медиагруппы нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Бывший ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба сообщил, что для канала обустроили студию в Киеве, сообщает "Детектор медіа".

Вещание происходит через спутник и на Youtube-каналах Zik, Newsone и "112 Украина". Коцаба заявил, что канал также будет доступен через кабель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш "112", ZIK и NewsOne показали в одном видео

В первом эфире представились ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они назвали незаконным блокирование каналов Медведчука. Рассказали о новом телеканале. Позже началась программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Будь.

Сотрудники медиахолдинга, связанного с подсанкционными нардепами с ОПЗЖ Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, создают новый канал. Новый канал, который планируют запускать сотрудники каналов ZIK, NewsOne и "112", создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый".