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среда, 25 сентября 2019 20:23

Нацбанк молча наблюдал, как из Украины выводили миллиарда - эксперт

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Нацбанк молча наблюдал, как из Украины выводили миллиарда - эксперт
Андрей Новак: Национализацию провели правильно, она была безальтернативной. Фото: Сергей Старостенко

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. Пока не понимаем, какую цель преследует Зеленский и его команда у власти.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Относительно Приватбанка, то в 2016 году граждане Украины национализировали его в полностью опустошенном состоянии за 155 миллиардов гривен. Это - крупнейший банк. Если бы его ликвидировали, в стране был бы финансовый коллапс", - напоминает он.

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Сейчас, когда пошли первые сигналы, что банк может вернуться к прежним владельцам, МВФ и Евросоюз дали четко понять, что в таком случае Украина потеряет их поддержку, говорит Андрей Новак.

"Национализацию провели правильно, она была безальтернативной. Финучреждение опустошили предыдущие владельцы. А Национальный банк, у которого на сервере отражаются все операции на 50 тысяч и выше, молча наблюдал, как из Украины выводили миллиарды", - добавляет он.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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