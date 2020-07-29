НАБУ вызывает на допросы судей ОАСК

Судей ОАСК вызывали на допросы. Фото: Reuters

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк должен прибыть на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 и 6 августа.

Его вызывают как подозреваемого. Об этом говорится в повестках, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в среду, 29 июля.

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На допросы также вызвали заместителей главы ОАСК Евгения Аблова и Владимира Келеберду, судью-спикера ОАСК Богдана Санина, судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченка и Игоря Качура. В то же время вызываются Николай Сирош и Сергей Остапец.

Окружной административный суд Киева не может передать восьми своим судьям повестку на допросы в Национальное антикоррупционное бюро, потому что все они в одновременно ушли в отпуск. В суде уверяют, что осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых.