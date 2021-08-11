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среда, 11 августа 2021 10:27

НАБУ разоблачило хищения средств в горсовете Николаева

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НАБУ разоблачило хищения средств в горсовете Николаева
Должностных лиц Николаевского городского совета и руководителей двух компаний задержали. Фото: НАБУ

Чиновников горсовета Николаева уличили в том, что разворовывали 27 млн грн.

Некоторых причастных задержали на границе с Венгрией, сообщает НАБУ.

Воровали бюджетные средства, рассчитанные на работы по реконструкции Соборной площади в городе. Участвовали в схеме восемь человек. Их обвиняют в том, что завладели имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Департамент горсовета Николаева объявил тендер на выполнение работ на площади еще в 2019 году. Чиновники организовали победу заранее определенному ООО, которое и выполнило работы. Экспертиза показала, что их сделали по завышенным ценам, поэтому город получил убытки.

К делу причастны заместитель городского головы Николаева, первый заместитель директора одного из департаментов мэрии Николаева, директора шести частных компаний, среди них - действующий депутат горсовета Одессы.

Должностных лиц Николаевского городского совета и руководителей двух компаний задержали. Решается вопрос по объявлению им подозрения. Другие уже его получили.

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Заместитель городского головы пытался покинуть Украину, по подозрению следователей. Его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе.

КП "Николаевэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на сумму €20 млн. В рамках соглашения город приобрел 60 современных троллейбусов. 54 троллейбуса, поставленных в Николаев, укомплектованы двигателями ДТА 1У-1 производства российского АО "Псковский электромашиностроительный завод", который работает на российский военный комплекс.

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Дата
11
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