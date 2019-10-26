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НАБУ опять тянет Гладковского в суд - адвокат

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НАБУ опять тянет Гладковского в суд - адвокат
У Гладковского сообщили о новом деле против него. Фото: 5 канал

НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля.

Об этом заявил в авокат Гладковского Руслан Волынец. "Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", сказал Волынец.

По словам адвоката, 19 июля факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупка билетов на самолет.

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По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

НАБУ пока не сообщает о данном обращения в суд.

21 октября подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экспервому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
18 октября Гладковскому сообщили о подозрениив злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.

17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).

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